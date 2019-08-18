Москвичей пригласили отпраздновать Яблочный Спас и День Государственного флага России
Центры социального обслуживания столицы подготовили для москвичей разнообразную культурно-развлекательную программу с 19 по 23 августа.
В частности, 19-го числа жители приглашаются отпраздновать Яблочный Спас в центр социального обслуживания «Щербинский». Гостей ждут угощения из яблок и программа с фольклорными номерами.
21 августа на Гольяновском пруду состоится фестиваль «Гольяново — за здоровый образ жизни», посвященный Дню физической культуры и спорта. В Зеленограде на площади Юности пройдет праздник «Августовские посиделки».
День Государственного флага России отметят 22 августа в центре социального обслуживания «Мещанский». Гостей мероприятия ждут квиз-игра на знание истории главных государственных символов, а также концерт «Калейдоскоп серебряной флейты». Также знаменательную дату отметят в филиале «Некрасовка» центра «Жулебино».
22 августа в парке «Братеевская пойма» состоится open air «Август», где для москвичей пройдут открытые уроки по танцевальной гимнастике и другие занятия. 23 августа в центре соцобслуживания «Беговой» пройдет дегустация варенья.
Виртуальная экскурсия в рамках проекта «Музеи мира» состоится в центре соцобслуживания «Ясенево» 23 августа. Участники увидят исторические находки и древние артефакты, а также шедевры живописи и архитектуры. В этот же день в библиотеке № 234 района Покровское-Стрешнево будет организована «Олимпиада пончиков», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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