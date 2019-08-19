«Торпедо» — 95 лет: клуб-юбиляр вышел на первое место в таблице ФНЛ

К 95-летию легендарного московского клуба подопечные Сергея Игнашевича подарили своим болельщикам победу над «Текстильщиком» из Иваново — 3:1 — и вышли в лидеры чемпионата Олимп-ФНЛ. Корреспондент «Вечерней Москвы» с головой окунулся в атмосферу праздника футбола на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Самое потрясающее на родном стадионе «Торпедо» — это болельщики московского клуба. Музыка сильно прошлых лет, оркестр волынщиков, беспроигрышная лотерея, программки и шарфики, изготовленные к юбилею, и прочий, как модно нынче выражаться, перфоманс — все это у столичного клуба на высшем уровне. Одним из ярких событий вечера стал концерт московской ska-core группы CWT.

Но фанаты «Торпедо» — это нечто особенное. В 2006 году команда вылетела из высшего дивизиона российского футбола, «ковырялась» в чемпионате любителей, а болельщики не отвернулись от нее. Сегодня клуб борется за выход в Премьер-лигу, но слаженность игры команды Сергея Игнашевича пока еще, надо признать, не дотягивает до уровня организации дела на трибуне. Две тысячи фанатов в черно-белых шарфах «заряжают» кричалки на стадионе четко, громко, с отточенной годами «заводской» интонацией, ведь история «Торпедо» неразрывно связана с заводом ЗИЛ.

— Вы только представьте, сколько поколений со славной буквой «Т» на груди прожили свою жизнь за 95 лет существования клуба. Эстетикой черно-белых цветов городских окраин пропитаны души наших фанатов, глубинной правдой трудового человека! — в праздничный день поделился эмоциями с корреспондентом «ВМ» поэт-песенник Александр Шаганов, написавший для группы «Любэ» такие шлягеры, как «Станция «Таганская», «Трамвай «пятерочка» и «Атас». Припев этой песни, кстати, весьма популярен в фанатском секторе «Торпедо», а среди игроков главный любимец трибун — форвард Иван Сергеев, «с вихрами, как у Стрельцова, пока его в тюрьму не посадили».

— У нас в стране всегда сочувствовали пострадавшим, отсидевшим. За «Торпедо» болели не только автозаводцы, но и представители творческих профессий — актеры Анатолий Папанов, Олег Даль, Борис Новиков, Олег Анофриев, Александр Ширвиндт, сценарист и режиссер Геннадий Шпаликов, поэт Андрей Дементьев, писатели Василий Аксенов и Аркадий Арканов, — пояснил другой известный болельщик, столичный врач Олег Терман.

В праздничный для «Торпедо» день в ворота «Текстильщика» влетели шесть мячей, только три гола засчитал судья, и два из них забил, как и в прошлом туре в ворота курского «Авангарда», Иван Сергеев. Раскуражились на травяном поле в юбилейный праздник и остальные игроки «Торпедо», среди которых мастерством выделялись ветераны — 36-летний Игорь Лебеденко и 32-летний Александр Рязанцев, когда-то забивший гол «Барселоне». Правда, до 14-й минуты матча, пока не был удален с поля Денис Фомин, в атаке у «Торпедо» игра не клеилась. Лебеденко, вместо того, чтобы раздавать уточненные, как он умеет, передачи партнерам, летел вперед, как будто внезапно помолодел, не шли простые передачи у Рязанцева, нервозно действовал даже экс-защитник столичных «Спартака» и «Локомотива» 32-летний Роман Шишкин.

Вот тут-то и сказал свое веское слово фанатский сектор «Торпедо» — затянул «Руки в масле» и тем самым зарядил своей непобедимой эмоцией игроков. С такой поддержкой не захочешь, а рванешь хоть в штыковую атаку, хоть в Премьер-лигу. Правда, даже самые известные фанаты с возвращением в элиту не торопятся.

— Нельзя торопить коней, давайте «Торпедо» окопается в ФНЛ, мы реконструируем стадион, а через год посмотрим. Когда-то из ничего мы создавали группы «Черный кофе», «Любэ». Это такой кайф, когда только ты знаешь, что твой проект вскоре прогремит на всю страну. Сейчас у «Торпедо» такой же счастливый период, — сказал после матча Александр Шаганов.

После девятого тура «Торпедо» вышло в единоличные лидеры турнира. До возможного возвращения в высший футбольный дивизион России торпедовцам осталось провести еще 29 матчей. В следующем поединке чемпионата торпедовцы 25 августа встретятся на своем поле с красноярским «Енисеем».

ЦИФРА

2186 болельщиков пришло на матч «Торпедо» — «Текстильщик», приуроченный к 95-летию легендарного московского клуба.

СПРАВКА

17 августа 1924 года команда «Пролетарская кузница» — прародитель клуба «Торпедо» — провела первый официальный поединок на первенство города Москвы среди коллективов третьей группы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Бояринцев, главный тренер «Текстильщика»:

Лучшим на поле у «Торпедо» был, как обычно, нападающий Сергеев. По предыдущим матчам очень понравился Самошников. Рязанцев, Лебеденко — опытные игроки. Состав у «Торпедо» хороший, интересные ребята, сложно выделить кого-то одного. Вполне возможно, что кто-то из них мог бы уже сейчас заиграть в российской Премьер-лиге. В Премьер-лиге нет ничего страшного.

Николай Савичев, главный тренер «Торпедо»:

Настраивали ребят как на обычную игру. Сергей Игнашевич озвучил задачу на каждый матч — выходить только ради победы. Поздравил ли он команду с праздником? Мы сами себя поздравили.

ТАБЛО

18 августа. «Торпедо» — «Текстильщик» 3:1 (1:0).

Голы: Иван Сергеев (44, 61), Артур Галоян (48), Алексей Горюшкин (89).

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