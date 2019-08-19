Москвичей научат варить необычное варенье на фестивале «Цветочный джем»

Открытый международный конкурс — фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в столице в третий раз. Он стартовал 20 июня: с этого дня москвичи и туристы могут любоваться 42 стильными современными садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.

С конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют насыщенную развлекательную программу: кулинарные мастер-классы, концерты и экскурсии, а также специальные события в честь Дня города. «Вечерняя Москва» выбрала самые крупные площадки фестиваля, где горожан научат готовить лакомства из сезонных фруктов и ягод: разнообразные десерты, выпечку, смузи, варенье. Кроме того, 24 и 31 августа на 12 площадках пройдут кулинарные баттлы. Участники смогут создать авторское варенье из предложенных ингредиентов.

«Бабушкина кухня» и очень много спектаклей на Городецкой улице

Адрес: Городецкая улица, владение 1

В дни фестиваля «Цветочный джем» за увлекательными занятиями для всей семьи отправляйтесь на улицу Городецкую!

Самых маленьких гостей ждут бесплатные мастер-классы на выбор! В кулинарном шале «Бабушкина кухня» каждый день ребят будут учить готовить самые летние лакомства: яблочное желе, варенье из дыни и сливы, смузи из арбуза и сезонных ягод. А неподалеку, в «Домике гончаров», можно будет смастерить украшения из керамики и научиться расписывать посуду.

На сцене площадки праздничная программа ждет гостей каждый вечер.

Кулинарная школа «Сладкая кухня»

Адрес: Бульвар Дмитрия Донского, владение 1

Здесь всех желающих научат готовить летние сладости: мармелад из сливы или айвы, необычное варенье со специями, легкий десерт из киви. После каждого занятия, конечно же, дегустация!

Кулинарные баттлы, интересные спектакли и научное шоу

Адрес: Зеленоград, площадь Юности, 2

Лето — лучшее время для вкусных заготовок на зиму. Не знаете, с чего начать? Начните с варенья! Янтарное из груш, вкуснейший джем из дыни или из персиков с грецкими орехами. На мастер-классах каждый сможет научиться готовить вкуснейшие десерты, которые будут напоминать о самом теплом времени года.

Опытным кулинарам будет интересно посоревноваться в приготовлении варенья на кулинарных баттлах. Под руководством опытных шеф-поваров участники создадут фирменные десерты по авторским рецептам.

В программе фестиваля «Цветочный джем» не только гастрономические шоу, но и интересные спектакли. 1 сентября приходите всей семьей на познавательное, оригинальное и интересное научное шоу. Для любителей спорта на окружной площадке будет работать скейт-парк и памп-трек — специальная велосипедная трасса.

Кукольные спектакли и «Домик варенья»

Адрес: Ореховый бульвар, вл. 24, стр. 1

Лето — время варить варенье на зиму, весну и, пожалуй, на само лето! Чтобы узнать, как сделать его особенно вкусным, а также необычным, загляните в «Домик варенья» на Ореховом бульваре. Там в компании поваров вы приготовите клубничное и виноградное варенье, а еще, например, испечете кексы с клюквой и шоколадом. И постарайтесь не пропустить первый этап фестивальных кулинарных баттлов на этой площадке! Отважные команды кулинаров приложат все усилия, чтобы сварить самое вкусное варенье, ну а всем желающим гостям предстоит попробовать его и выбрать победителя.

По соседству с кулинарным вы найдете два других шале мастер-классов: гончарную и мозаичную мастерские. В первой научат не только создавать изделия из глины, но и красиво их расписывать. А во второй покажут, как декорировать мозаикой посуду и делать настоящие мозаичные панно.

Увлекательные мастер-классы и выступления любимых артистов

Адрес: ул. Матвеевская, вл. 2

Сразу два шале, где будут проводить увлекательные мастер-классы, откроются на Матвеевской улице в рамках фестиваля «Цветочный джем». Шеф-повара научат всех желающих готовить конфитюр из груш и яблок, мармелад из сока сливы на агар-агаре, а также полезный и вкусный смузи из арбуза и ягод. В гончарной мастерской гостям фестиваля покажут, как изготавливаются глиняные вазы и тарелки. Каждый сможет попробовать сам смастерить поделку.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Сказочные рецепты, концерты и мюзиклы

Адрес: ул. Перерва, вл. 52

Пробовали когда-нибудь кашу из топора? Приходите на кулинарные мастер-классы и узнайте, как она готовится. Отведайте вкусную уху из щуки, запеченные «молодильные яблочки». Запишите домашние рецепты и приготовьте оладушки с абрикосовым джемом, клубничное варенье и оригинальный десерт из кабачков с лимоном.

Любите создавать уютные необычные вещицы для дома? Тогда вам будет интересно научиться делать дизайнерские предметы интерьера из натуральных материалов — подсвечники из глины, арт-вазы и расписные креманки.

Кроме того, на этой площадке пройдут кулинарные баттлы: все желающие посоревнуются в умении готовить варенье! Участники будут готовить десерт из предложенных фруктов и ягод, а также смогут добавить специальные ингредиенты на выбор для создания по-настоящему необычного лакомства.

Дни Англии

Адрес: улица Митинская, 31

6 и 7 сентября в местной «Дизайн-студии» пройдет необычная программа — Дни Англии. Всем желающим предложат научиться готовить излюбленные лакомства британских леди и джентльменов — традиционные булочки-сконы и апельсиновый джем — и, конечно же, поучаствовать в чаепитии Five o’clock tea! А еще сыграть партию-другую в крокет и настольный футбол.

Площадь славы

В дни фестиваля «Цветочный джем» на площади Славы интересно будет всем без исключения. Любителей готовить приглашаем в кулинарную школу — осваивать самые оригинальные рецепты сладостей из сезонных фруктов и ягод! К примеру, можно будет научиться готовить варенье из винограда, мармелад из айвы или арбузный смузи. Тех, кто любит мастерить, ждем на занятиях в «Студии арт-деко». В программе — мастер-классы по украшению кухонной утвари и по созданию необычных медальонов.

Кулинарные приключения на Профсоюзной улице

Адрес: Профсоюзная улица, 41

Лучшие летние рецепты, мюзиклы, джазовые концерты и научные шоу — все это и многое другое ждет вас на площадке «Цветочного джема» на Профсоюзной улице. Интересная программа запланирована на каждый фестивальный день. В местном кулинарном бюро юные гости фестиваля освоят рецепты неподражаемых десертов.

Вкусные мастер-классы и насыщенная культурная программа

Адрес: Троицк, Сиреневый бульвар, вл. 1

Сладости должны быть не только вкусными, но и полезными! Хотите научиться готовить мармелад из малины и красной смородины? А может, вам больше по душе яблочно-грушевое желе и джем из винограда? На кулинарных мастер-классах все желающие смогут примерить на себя роль кондитера и под руководством поваров приготовить вкуснейшие десерты.

Артисты самых разных театров покажут мюзиклы и спектакли по мотивам всеми любимых сказок и волшебных историй. Театр «Кураж» пригласит всех гостей в «Страну волшебного варенья», а театр «Пололо» покажет «Сон под звездным мостом» и многое другое. На этой же окружной площадке пройдут несколько этапов кулинарных баттлов: все желающие смогут посоревноваться в приготовлении варенья.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы:

— Фестивальные площадки «Цветочного джема» откроются по всей Москве — в центре и в округах. В программе праздника — спектакли, концерты, лекции, экскурсии, конкурсы. И по традиции сотни кулинарных мастер-классов, где посетители научатся готовить вкуснейшие лакомства из сезонных фруктов и ягод: разнообразные десерты, выпечку, смузи, варенье. А главным событием «вкусной» программы «Цветочного джема» станут масштабные соревнования — кулинарные баттлы. Это не просто конкурс, а прежде всего яркое гастрономическое шоу, в котором победителя определяют зрители. В состязаниях примут участие 48 команд по 4 человека. 192 участника приготовят фруктово-ягодное лакомство по своим уникальным авторским рецептам. Помогать любителям будут опытные шеф-повара. Самое вкусное варенье Москвы выберут в три этапа. В общей сложности варенье будут готовить 48 часов, использовав 63 рецепта. Первый тур кулинарных баттлов пройдет 24 и 31 августа на 12 площадках. Участники приготовят варенье из предложенных фруктов и ягод. Также они смогут добавить специальные ингредиенты на выбор для создания авторского варенья.

Оценивать приготовленное варенье будут зрители — все желающие гости фестиваля «Цветочный джем». Авторы лучших рецептов пройдут во второй тур, который состоится 1 сентября уже на трех площадках. В роли судей вновь выступят посетители фестиваля. Победитель определится 7 сентября на площадке по адресу: улице Перерва, 52.

Джем из свеклы с ванилью

Организаторы фестиваля поделились рецептом необычного варенья. Такой джем отлично сочетается с картофельным салатом и блюдами из творога.

Состав: 1 кг свеклы, 300 г сахара, 2 лимона, 1 ст. белого вина, стручок ванили.

Завернуть свеклу (каждую по отдельности) в фольгу, запекать в разогретой до 180 градусов духовке 50–60 минут. Слегка охладить, очистить, нарезать небольшими кусочками и измельчить блендером в пюре. Переложить в кастрюлю, добавить сахар, сок одного лимона и цедру, разрезанный пополам стручок ванили (семена нужно выскрести туда же) и вино. Перемешать, тушить 30–40 мин. Переложить джем в баночки с герметичными крышками, закрыть и стерилизовать 15 минут.

Читайте также: Москвичей пригласили бесплатно разбить цветник в рамках фестиваля «Цветочный джем»