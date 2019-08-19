Константин Богомолов прокомментировал слухи о свадьбе с Ксенией Собчак

Константин Богомолов, занявший должность художественного руководителя театра на Малой Бронной, рассказал об отношениях со своей возлюбленной Ксенией Собчак. Он заявил, что не любит комментировать личную жизнь, и не хочет вдаваться в подробности, в том числе при обсуждении возможной свадьбы.

Режиссер также пояснил, что его публичные признания в любви Ксении — искреннее проявление чувств.

— Сеть — один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда — кричать. Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид, — поделился Богомолов в интервью ТАСС.

Он также отметил, что, по словам его матери, отношения между мужчиной и женщиной будут длиться дольше, если в них присутствует элемент игры. Богомолов настаивает на том, что относиться к чувствам слишком серьезно или пафосно нельзя.

Ранее СМИ писали о подготовке пары к свадьбе. Сообщалось, что торжество запланировано на сентябрь, однако ни Константин Богомолов, ни Ксения Собчак информацию не комментировали.

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