Более 2,8 триллиона рублей инвестируют в развитие жилья в Новой Москве
Около 7 триллионов рублей вложат в градостроительное развитие Новой Москвы к 2035 году. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Он также отметил, что около 2,8 триллиона рублей будет вложено в жилье.
— Остальные средства будут инвестированы в инфраструктурные проекты, в том числе 1 триллион рублей в транспортную инфраструктуру и 622 миллиарда рублей в инженерную, — приводит слова Жидкина «Интерфакс».
По словам главы департамента, порядка 1,3 триллиона рублей уже вложено в градостроительное развитие новых округов с момента их присоединения к территории столицы.
— Причем большая часть средств была вложена частными инвесторами, а из бюджета — только 350 миллиардов рублей, — подчеркнул Жидкин.
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