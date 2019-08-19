Военный эксперт оценил тренировочный полет истребителей МиГ-31БМ в стратосфере
Учебный воздушный бой МиГ-31БМ в ближнем космосе демонстрирует готовность России защищать Дальний Восток. Такое заявление в комментарии ФАН сделал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.
Новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ 19 августа отработали основные тактические элементы в ближнем космосе. Истребители совершили полет на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2,5 тысячи километров в час. В ходе учений был осуществлен перехват условного вражеского воздушного судна, передает Newinform.
Сергей Простаков отметил, что данный истребитель может выполнять боевые задачи на экстремально больших для подобных самолетов высотах. По мнению эксперта, бассейн Тихого океана представляет собой потенциально конфликтное место.
— Даже при неучастии в конфликтах необходимо соблюдать стратегический баланс и быть готовыми к их побочным угрозам для государства, — уточнил эксперт.
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