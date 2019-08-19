Дом на 96 квартир построят по программе реновации в Южном Тушине
Дом по программе реновации с подземной парковкой построят на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
В ведомстве уточнили, что проектная документация здания прошла согласование. Жилой дом будет построен по адресу: улица Лодочная, владение 11.
— Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже будет возведен в рамках программы реновации в районе Южное Тушино, — приводит слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова агентство «Москва».
Также в рамках проекта будет построена трансформаторная подстанция, сделаны проезды с асфальтобетонным покрытием, тротуары и пешеходные зоны — их покроют плиткой.
В общей сложности дом будет состоять из 96 квартир. В них будет выполнена полная отделка, а снаружи здание оформят искусственным камнем.
Территорию вокруг дома благоустроят — установят скамейки, урны, ограждения, детские и спортивные площадки, а также проведут озеленение.
Кстати, специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» заменят резиновое покрытие на шести детских площадках Тверского района.
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