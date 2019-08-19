Шесть тысяч человек приняли участие в полумарафоне «Лужники», который прошел в столице в воскресенье, 18 августа.

Бегуны преодолели дистанцию протяженностью 21,1 километра. Маршрут проходил по центральным набережным Москвы-реки. Во время полумарафона бегуны могли наблюдать такие достопримечательности столицы, как собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Московский Кремль.

Победителем состязания стал Денис Валитов. Он преодолел дистанцию за один час шесть минут 45 секунд. Вторым прибежал Дмитрий Сафронов с результатом один час семь минут 31 секунда. Третьим стал Николай Чавкин с показателями один час восемь минут 16 секунд.

А среди представительниц женского пола первое место заняла Ольга Спирина. Ее результат — один час 20 минут 21 секунда. Второй прибежала Александра Цох. Ей понадобился один час 20 минут 37 секунд. Третья — Дарья Павлова. Ее показатели — один час 21 минута 22 секунды.

Вместе с бегунами в полумарафоне приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями на хендбайках и гоночных колясках. Заезд прошел по маршруту основного старта. Самым быстрым среди хендбайкеров оказался Артем Воробьев. Он преодолел 21,1 километра за 39 минут 18 секунд. А лучшим среди спортсменов на колясках стала Ирина Бабыничева с результатом один час 45 минут 45 секунд.

На финише всем участникам забега вручили медали. В этом году памятные сувениры были посвящены открытию Олимпийских игр 1980 года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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