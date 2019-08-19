Выяснилось, как использование смайликов в переписке влияет на исход свидания

У людей, использующих в переписке эмодзи и смайлики, свидания чаще заканчиваются поцелуем или сексом. К такому выводу пришли американские психологи после проведения ряда исследований.

На первом этапе специалисты провели опрос среди примерно 5,5 тысячи человек, которые рассказали, как часто они используют эмодзи и смайлики при общении с потенциальной второй половинкой и какой посыл вкладывают в них. Респонденты также указали количество первых свиданий и частоту сексуальных контактов за прошедший год.

Как выяснилось, около трети участников опроса считали эмодзи и смайлики способом выразить себя. Ученые заявили, что использование смайлов повышало у людей вероятность первых свиданий и сексуальных связей.

В ходе второго исследования специалисты решили проверить, как использование эмодзи и смайликов влияет на шанс человека продолжить знакомство после первого свидания. Анкетирование прошли почти 300 человек, им были заданы те же самые вопросы, что и участникам первого исследования. Также их попросили указать количество вторых свиданий.

В результате ученые выявили, что между использованием эмодзи и количеством вторых свиданий, количеством сексуальных партнеров, числом сексуальных контактов есть прямая связь, отмечено на сайте PLoS One.

Тем не менее в период исследования не уточнялись конкретные смайлики, которым отдавали предпочтение его участники, и не указывалось, какое значение собеседники придают эмодзи. Планируется глубже погрузиться в такие аспекты в будущих работах.

Читайте также: Топ-5 признаков, что виртуальный партнер вам не подходит