Александр Овечкин спел хит группы «Руки Вверх!» на дне рождения сына
Хоккеист сборной России и Washington Capitals Александр Овечкин отпраздновал день рождения сына Сергея — 18 августа малышу исполнился 1 год. Спортсмен вместе с группой «Руки Вверх!» спел на вечеринке, посвященной сыну.
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в Instagram несколько видео. На них гости веселились, принимали участие в различных конкурсах. А во время выступления группы «Руки Вверх!» хоккеист взял в руки микрофон и исполнил фрагмент песни «Крошка моя».
Солист Сергей Жуков, в свою очередь, переделал текст другой композиции группы — заменил «Алешку» на «Сашульку», а Александр Овечкин пригласил свою супругу на медленный танец.
Счастливых родителей в Instagram поздравили многие представители шоу-бизнеса. Пожелания написали Яна Рудковская, Максим Галкин, Катя Лель, Елена Темникова и другие.
Читайте также: Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына