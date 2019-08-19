Эксперт оценил судейство в матче «Зенит» — «Ахмат»
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство Алексея Матюнина в матче «Зенит» — «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 0:0, хотя победу мог одержать питерский клуб.
На 7-й минуте матча нападающего «Зенита» Александра Ерохина зацепил ногой защитник Ризван Уциев, что привело к падению футболиста. При этом игрок успел отдать передачу, и гол в ворота «Ахмата» забил Азмун. Судья Александр Матюнин принял решение удалить Уциева, но гол не засчитал.
Решение прокомментировал Сергей Хусаинов. По его мнению, Уциев совершил обычное игровое нарушение, его не следовало удалять с поля. Но Матюнин совершил и вторую ошибку.
— Он должен был дать нападающим «Зенита» завершить момент, но поспешил со свистком и отменил гол Азмуна. Хотя знает ведь недавние рекомендации от ФИФА: остановка игры не должна быть в пользу нарушителей правил, — заявил эксперт в комментарии argumenti.ru.
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