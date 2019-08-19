Директор московской школы прокомментировал ограничение на использование гаджетов

Роспотребнадзор, Министерство просвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования выпустили рекомендации для школ, которые ограничивают использование телефонов. «Вечерняя Москва» обратилась к директору московской школы «Покровский квартал» Илье Новокрещенову, чтобы узнать, насколько актуальна и реализуема данная инициатива.

По его словам, рекомендации будут обсуждаться на заседаниях управляющих советов школ. Эксперт отметил, что разговор о культуре использования гаджетов в школе назрел.

— Но здесь стоит различать разные сюжеты. Понятно, что отключать звуковые сигналы на занятиях, — вещь очевидно правильная, она про взаимное уважение. Но исключать использование гаджетов в образовательных целях в школе — значит сильно ограничивать возможности ребенка, ведь гаджет может быть не только инструментом развлечения, но и инструментом для обучения, — пояснил директор.

Между тем участвовать в проекте «Московская электронная школа» можно при помощи разных гаджетов, не только телефонов.

— Реализовать широкий спектр образовательных возможностей платформы можно с помощью любого гаджета (планшета, смартфона, компьютера и т. д.). Для проведения урока в МЭШ сегодня достаточно подключения к сети Интернет и интерактивной панели либо проектора с экраном, — добавил Новокрещенов.

При этом он подчеркнул, что в рамках проекта «Московская электронная школа» гаджеты используются как инструмент для работы, а не как предмет для развлечения.

Что же касается создания отдельного места для хранения телефонов, то директор московской школы не видит в этом ничего трудного. В некоторых странах, по его словам, перед началом занятий гаджеты убирают в специальные контейнеры, которые хранятся в классе.

— Вот только мы уверены, что такие меры сильно затрудняют получение качественного образования в XXI веке — веке стремительного развития цифровых технологий. Когда представить себе рабочее место без гаджета невозможно уже сейчас, что же говорить о том времени, когда сегодняшние школьники начнут выходить на рынок труда? — уточнил он.

Особо остро стоит вопрос связи ребенка с родителями. Илья Новокрещенов уверен, что ребенок должен оставаться на связи с родителями постоянно.

— Другое дело, что бывают ситуации, когда родители постоянно названивают ребенку во время уроков по пустякам и отвлекают его от учебы, — рассказал он. — Но это опять к вопросу о культуре использования телефонов. Об этом с родителями и ребятами можно и нужно договариваться, определяя регламенты использования смартфонов и других гаджетов во время занятий.

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