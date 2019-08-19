Минздрав пошел войной на курильщиков — и правильно сделал

Зря вы смеетесь над Минздравом.

Ведомство предложило запретить курение на рабочем месте и ввести штрафные санкции. В пояснительной записке уточняется, что экономические потери, связанные с курением и, следовательно, пониженной производительностью труда, могут достигать от 0,8 до 2 процента ВВП. Постепенное выдавливание курильщиков из аэропортов, ресторанов и прочих публичных мест мне кажется единственным нормальным решением «сигаретного» вопроса. Теперь и до рабочих мест добрались — так победим.

Раньше ведь как было: сначала пацаны курили за углом в школе во время перемены, потом дымили в институте одну за другой, привычка перекочевала на работу, и вот уже рабочая курилка стала рассадником сплетен, слухов etc. А потом курящие возвращаются на рабочее место, обдают ароматами табака тех, кто не курит, параллельно портя им настроение.

Помните вой, который подняли курильщики в 2013-м, когда им запретили дымить в публичных местах? Сейчас по этому поводу кто-то возмущается? Нет. Отдельные персонажи с ностальгией вспоминают пепельницы на столах, но с плакатами и требованиями на улицах курильщиков не видно. Шесть лет прошло, курить стали меньше.

Можно с пеной у рта доказывать, что на местах все равно будут курить в форточку и на всех счетчиков дыма не хватит, а некоторым и бросать вредно в их возрасте и при их стаже. Но подумайте сами, сколько народа действительно хотят бросить курить, но по разным причинам не могут. А тут и деньги сэкономят (порядка 100 рублей в день за пачку — более 36 тысяч рублей в год), и от одышки и ослабшего обоняния избавятся, не говоря об оздоровлении организма в целом. Еще и коллег раздражать перестанут — одни плюсы.

В Минздраве уточняют, что инициатива поможет снизить число и продолжительность больничных. Злостных курильщиков будут «бить» штрафом. В качестве «пряника» будут предлагаться фрукты и тренажеры, но я не уверена, что это все можно будет оперативно внедрить. Дело времени.

Фактически Минздрав логично и последовательно пытается делать то, что должно делать ответственное государство — беречь, извините за пафос, своих граждан, раз уж люди сами не могут нести ответственность за себя. Пусть лучше штраф получают за курение в неположенных местах, чем через 10 лет их собственные дети закурят.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Никита Миронов: Что будет, если штрафовать за перекуры

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:

Допустим, инициатива Минздрава принята. Никто не курит, все пошли в «места общего пользования» есть яблоки. У меня сразу тьма вопросов. Что это за места такие? (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»