Самое массовое исполнение гимна Москвы пройдет на Красной площади 27 августа
Самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения пройдет на Красной площади в рамках фестиваля «Спасская башня» 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Московское долголетие».
Гимн столицы исполнят 872 участника хора. Они выступят под аккомпанемент Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
— В этот день будет установлен новый мировой рекорд, — цитирует пресс-службу «Московского долголетия» агентство городских новостей «Москва».
Также участники мероприятия исполнят на Красной площади песни военных лет. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» состоится с 23 августа по 1 сентября.
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