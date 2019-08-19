Путин и Макрон обозначили главные темы международной повестки

Франция является одним из ключевых партнеров России в Европе и мире. Такое мнение высказал глава российского государства Владимир Путин в ходе переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

Встреча глав государств проходит во Франции за несколько дней до саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа.

В ходе совместной пресс-конференции Макрон процитировал роман Федора Достоевского «Подросток». Во фразе упоминается разница между жителями России и Европы.

— Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем, — сказал французский лидер.

Лидеры двух стран выделили ряд вопросов международной повестки. Главными темами, по их мнению, являются ситуация на Украине, вопрос о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), климатические изменения в мире и отношения России с Евросоюзом. Владимир Путин заявил, что постарается быть кратким, так как его французский коллега был очень любезен, предоставив россиянам место в тени, а сам сел на солнечной стороне.

В частности, Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» переговоров не существует. Он добавил, что следует продолжить работу в данном направлении. Формат «нормандской четверки» был создан для урегулирования ситуации в Донбассе. В контактную группу вошли Россия, Украина, Франция и Германия.

Французский президент заявил, что его волнует тема разоружения и коллективной безопасности на фоне прекращения действия ДРСМД 2 августа. По его мнению, на данную тему следует говорить прямо и открыто. Макрон добавил, что в преддверии саммита G7 Франция заинтересована в позиции России по подобным вопросам.

Говоря о формате «Большой семерки», Путин заявил, что Россия не отказывалась от работы в данном направлении. Ранее Россия входила в группу стран, именуемую «Большой восьмеркой», в которую также входили Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Канада.

— Что касается «восьмерки», о которой вы сказали — так ее не существует. Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? Сегодня это «семерка». Что касается возможного формата в рамках восьми государств — мы никогда ни от чего не отказываемся, — передает слова российского лидера ТАСС.

Стоит отметить, что к возвращению России в «Большую восьмерку» призвал бывший депутат Национального собрания Франции Жак Мияр. Также он считает, что необходимо отменить антироссийские санкции, так как они противоречат интересам французского государства, пишет РИА Новости.

Также Путин отметил роль Франции в возвращении российской делегации в Совет Европы. По его мнению, в дальнейшем это позволит России выстроить доверительные отношения на европейском континенте.

Кроме того, президент России отметил важность совместной борьбы с изменением климата. Он добавил, что для работы в этом направлении необходимо согласовать усилия.

Встреча лидеров проходит в летней резиденции французского президента в форте Брегансон за закрытыми дверями.

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