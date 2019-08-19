Праздничная служба объединила верующих

19 августа в Преображенской церкви храма Христа Спасителя встретили престольный праздник и по традиции освятили дары нового урожая.

Убранство и роспись Преображенской церкви выполнены в стилистике XVI века, когда на этом месте располагался Алексеевский женский монастырь. Расписные своды создают настроение торжественности, но вместе с тем и некой камерности. Во время праздников церковь всегда полна верующими. Из-за особенностей архитектуры здесь прекрасная акустика, поэтому многие прихожане приходят специально, чтобы послушать хор.

— Я каждый раз приезжаю сюда из Черемушек. Это случается нечасто, поскольку возраст мой уже не позволяет, но в праздники стараюсь. Я взяла немного яблок с моей дачи для освящения. Раздам их потом детям и внукам, — поделилась пенсионерка Лидия Корзова.

Так совпало, что праздник Преображения Господня в России приходится на сезон сбора урожая. После летней страды поспевшие плоды радуют глаз тружеников. Неслучайно и само учение Христово уподобляется выращиванию урожая. По традиции плоды освящаются, поэтому праздник Преображения получил народное название — Яблочный Спас.

Праздничную службу возглавил епископ Дмитровский Феофилакт, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством столицы.

Душистый запах ладана сливался с яблочным духом. Многие верующие принесли плоды с собой.

— Даже в советское время мы знали, когда наступает Яблочный Спас. Бабушка моя была верующей, и на большие праздники ходила в церковь, даже в те времена, когда государство было атеистическим. Так что я помню этот праздник с детства, — поделилась с «ВМ» Виктория Петрова.

Говорят, что урожай яблок в Подмосковье в этом году особенно хороший.

— Я привез сорт «орловский синап». Это очень сочные яблоки и хорошо хранятся, — рассказал прихожанин Игорь Волков.

Поскольку день Преображения выпал на начало рабочей недели, на утренней службе были в основном пенсионеры.

По словам духовенства, вечером, после работы, придут в храмы и молодые люди.

После службы епископ Феофилакт совершил чин освящения плодов. Яблоки, которые принесли с собой верующие, были окроплены святой водой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шаргунов, настоятель храма Святого Николая в Пыжах:

— Преображение Господне — это праздник освящения жизни. Без горы Фаворской невозможно понять христианства, всей новизны Евангелия, всей красоты, всей неувядающей юности его. Все заповеди, которые поистине таинственны, вся любовь — здесь. Тайна христианства в том, чтобы все приобретало измерение бесконечности.

СПРАВКА

Освящение и открытие Преображенской церкви произошло 19 августа 1996 года, Литургию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С того дня Преображенская церковь является действующим храмом. Среди святынь — древняя икона Божией Матери «Смоленская».

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