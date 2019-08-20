Игорь Николаев опубликовал фотографию без обручального кольца
Музыкант Игорь Николаев на своей официальной странице в социальной сети обнародовал фотографию, на которой сидит в купе поезда без обручального кольца.
Подписчики композитора сразу же заподозрили неладное.
Некоторые даже предположили, что Николаев и его супруга Юлия Проскурякова решили развестись. Несколько человек в комментариях к снимку даже спросили певца об этом напрямую. Ответа от Николаева они не получили. Зато на долю интересующихся выпала критика со стороны других подписчиков, которые обвинили их в хамстве и беспардонности.
Один из пользователей Instagram пошел дальше и даже высказался на тему отношений Николаева с супругой. Подписчик утверждает, что настоящей любовью певца была его бывшая жена Наталья Королева, а в сегодняшние чувства композитора никто не верит.
Сам Николаев по-прежнему никак не комментирует подобные обсуждения в Сети.
Читайте также: Игорь Николаев рассказал, как едва не погиб в ДТП вместе с Пугачевой