Спортивные площадки появятся в парке «Филатов луг»

В Новомосковском административном округе в парке «Филатов луг» специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обустройству новых спортивных площадок.

— Общая площадь благоустройства превышает 28 гектаров, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что за последние годы произошли серьезные изменения в инфраструктуре спорта, и москвичи оценили это: каждый третий житель столицы занимается физкультурой.

— Территория парка «Филатов луг» с запада и юга вплотную граничит с относительно новыми жилыми кварталами. До благоустройства на территории парка не было ни одной спортивной площадки. Для удобства посетителей парка их обустроят недалеко от жилой застройки. На данный момент в парке ведется устройство пяти спортивных зон общей площадью более 800 квадратных метров, — уточнил Петр Бирюков.

Здесь появится комплекс из двух площадок для кардиоупражнений. Они разместятся на площади около 300 квадратных метров. Основная часть тренажеров, которые установят на них, будет предназначена для тренировки верхней части корпуса. А на площадке размером около 200 «квадратов» установят тренажеры, где можно будет прокачать нижнюю часть тела. Они будут рассчитаны не только на занятия кардиоупражнениями, а еще и силовыми. На этих трех площадках установят элементы для занятий легкой и тяжелой атлетикой.

Помимо этого, в парке ведется устройство площадки для игры в пляжный волейбол. Рядом с ней установят зрительские трибуны. Кроме того, здесь появится поле для мини-футбола. Отдельное внимание уделят верхнему покрытию площадки, его сделают из искусственной травы.

— По окончании благоустройства местные жители получат современную и комфортную зону для отдыха в пешей доступности. При этом новая инфраструктура парка будет максимально гармонировать с природой. Завершить работы по благоустройству парка планируется в текущем году, — рассказал Петр Бирюков.

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