Сергей Собянин поздравил Андрея Кончаловского с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 82-летием режиссера Андрея Кончаловского. Соответствующая телеграмма была представлена на официальном сайте главы города во вторник, 20 августа.

Собянин особо отметил заслуги Кончаловского в области режиссуры, сценарной работы и педагогики.

— За десятилетия плодотворной деятельности вы создали замечательные фильмы, которые полюбились миллионам зрителей и получили широкое признание профессионалов в России и других странах мира, — указано в телеграмме.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Сергеевич Кончаловский родился в 1937 году в Москве в семье писателя Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской. В юные годы он увлекался музыкой, в связи с чем впоследствии несколько лет обучался в Московской консерватории по классу фортепиано. Однако позднее его заинтересовал кинематограф: в 1964 году он заканчивает режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии им. С. Герасимова (мастерская Михаила Ромма). За годы обучения он исполнял роли в кино, писал сценарии и успел снять свою дебютную короткометражную картину «Мальчик и голубь». За нее был удостоен главного приза на конкурсе дебютов Венецианского кинофестиваля для детей и юношества в 1962 году.

Ленты, снятые Кончаловским в 60–70 годы, также получали призы различных международных фестивалей. В 1980 году режиссер уезжает в Голливуд, где создает такие фильмы, как «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец», «Гомер и Эдди», «Танго и Кэш». Спустя десять лет он возвращается на родину и снимает «Ближний круг» и «Курочка Ряба». В 1997 году на экраны выходит двухсерийный телефильм Кончаловского «Одиссея», получивший престижную премию «Эмми».

Не стоит забывать и об успехах Андрея Сергеевича на поприще театрального режиссера. Среди его известных и полюбившихся зрителю постановок спектакль «Чайка» в парижском «Одеоне», оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» в миланском «Ла Скала» и парижской Opera Bastille.

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