Появилось видео запуска Вашингтоном ракеты, запрещенной ДРСМД
В Сети появилось видео запуска боеголовки, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ролик был опубликован Министерством обороны США.
Ранее сообщалось о том, что пуск состоялся 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии.
На кадрах видно, как крылатая ракета в замедленной съемке вылетает из ангара и устремляется ввысь.
В Пентагоне отметили, что боеголовка поразила цель после свыше 500 километров полета. Вышеуказанное соглашение накладывало вето на использование ракеты с дальностью 500-5,5 тысячи километров.
В свою очередь в российском МИДе заявили, что воспринимают ситуацию спокойно, поскольку уже давно предугадывали такое развитие событий. По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, Москва не позволит Вашингтону втянуть себя в «дорогостоящую гонку вооружений».
Напомним, что действие ДРСМД было прекращено по инициативе США 2 августа текущего года. Ответ на выход Вашингтона из соглашения со стороны России был зеркальным. В МИД РФ при этом не раз подчеркивали, что Вашингтон нарушал соглашение с 1999 года, когда проводил испытания боевых беспилотников, схожих по характеристикам с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования.
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