Анализатор обнаружит яд по одной молекуле

Награды в номинации «Лучшая экспозиция форума» на недавно завершившем работу Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2019» был удостоен Военный инновационный технополис (ВИТ) «ЭРА». А одной из лучших разработок на этой экспозиции стал перспективный войсковой анализатор «Молекула». Его создали военнослужащие научных рот ВИТа в содружестве с учеными и конструкторами «НПО «АМБ». Действие портативного прибора (вместе с аккумуляторной батареей он весит всего 350 граммов) разработчики на днях показали посетившим форум президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу.

Функционал нового анализатора позволяет автоматически определять превышение порогов по широкому перечню опасных веществ. Даже не пороговых величин, а их концентраций от 0,01 предельно допустимых. Прибор работает по образу вещества, обнаруживает сильнодействующие яды на фоне сильной задымленности, в пылевой завесе. Вместо одноразовых индикаторных трубок применяется мультисенсорная система.

Солдату на поле боя не потребуется тратить время на прокачивание трубки-анализатора. «Молекула» выдает информацию об опасности и необходимости надеть средства защиты мгновенно — звуковым и световым сигналами.

— «Молекула» может прийти на смену ВПХР — используемому сейчас войсковому прибору химической разведки, — рассказал «ВМ» один из разработчиков, оператор научной роты ефрейтор Петр Маков. — Новейший прибор химической разведки позволяет проводить не менее трех тысяч измерений без замены детектирующего устройства и не требует технического обслуживания на протяжении всего срока работы.

Следующей задачей может стать интеграция «Молекулы» в состав современного комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и адаптация его для МЧС.

КСТАТИ

Основная задача ВИТ «ЭРА» — создание и развитие военных и двойных технологий, интенсификация внедрения существующего научно-технического задела в производство, а также сокращение сроков создания новых образцов вооружения, техники и технологий их изготовления.

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