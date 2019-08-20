Милонов раскритиковал идею властей Украины о закупках газа у Румынии
Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал решение властей Украины о закупках румынского газа, отметив, что страна будет существенно переплачивать за поставки.
— Это антиукраинское решение, которое бьет по карману обычных рядовых украинцев. Платить больше денег только для того, чтобы удовлетворить амбиции нового руководства страны, — отметил Милонов в комментарии ФАН.
«Укртрансгаз» 20 августа сообщил о том, что согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии. Топливо по новому маршруту планируют доставлять с января следующего года. Объем импорта не будет превышать 1,5 миллиарда кубометров газа в год, передает RNS.
В компании отметили необходимость диверсификации маршрутов поставок газа на Украину перед отопительным периодом. Известно, что к концу 2019 года планируется завершить модернизацию станции «Каушаны» в Молдавии.
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