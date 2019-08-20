СМИ сообщили о состоянии россиян, похищенных пиратами у берегов Камеруна
Появились первые подробности о состоянии здоровья трех россиян, похищенных пиратами у берегов Камеруна. О самочувствии граждан РИА Новости рассказал во вторник, 20 августа, источник в компании-работодателе.
По данным собеседника агентства, россияне чувствуют себя нормально.
— Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии, — цитирует издание источник.
Напомним, что 15 августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты напали на принадлежащий немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовой корабль «Мармалайта». Судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды.
Как сообщало ФАН, пираты захватили в плен восемь человек, среди которых трое россиян: Николай Ружницкий из Петербурга, Олег Дружинин из Мурманска, а также Владимир Слепченко из Владивостока. На корабле они выполняли функции капитана, старпома и старшего механика.
Согласно предварительной информации, остальные захваченные — немцы. При этом корабль похищен не был. Оставшиеся на судне четверо членов экипажа передали послание от пиратов, которые пообещали выйти на связь вскоре после инцидента.
На сайте онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic указано, что с 17 августа «Мармалайта» стоит на якоре в порту Дуалы.
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