Банкротство не будет приговором
Как заявил глава Министерства экономического развития Российской Федерации, сейчас идет разработка программы, которая должна облегчить жизнь заемщиков-физлиц, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В документ войдут как механизмы упрощенной процедуры банкротства, так и определенные преференции для тех, кто уже разорился.
Сейчас этот документ создается без участия других ведомств, а также без согласования с Центральным банком, который, как предполагается, выступит против данной инициативы. Однако Минэкономразвития уверило, что будет защищать должников.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации:
— Это делается для тех людей, у которых доход, который остается после платежа по кредиту, например, как вариант, опускается ниже определенного уровня — одного или двух прожиточных минимумов. Логика, что население из-за низких доходов берет потребительские кредиты, — она банковская, тех банков, которые навязывают людям кредиты. Банки, которые загоняют людей глубоко в долг, должны нести финансовую ответственность за это.
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