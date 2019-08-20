Жителей Москвы пригласили на фестиваль еды в парке Горького
Национальные блюда из 10 стран мира можно будет попробовать на фестивале еды в столице. Мероприятие пройдет в парке Горького 24 августа.
Посетители продегустируют традиционную кухню Греции, Италии, Испании, США, Индии, Китая, Японии, Вьетнама, Мексики и Грузии. Также организаторы подготовили различные развлечения и мастер-классы. Гостей научат рисовать граффити, создавать различные фигуры из бумаги, делать прически, укладки, аквагрим, варить мыло и многое другое.
На территории парка предусмотрено размещение специальных зон для детей.
— Они будут встроены в концепцию каждой страны, — уточнили организаторы фестиваля.
Для любителей узнать что-то новое спикеры из ресторанной индустрии организуют лекторий, где расскажут о еде, пищевых привычках, фастфуде.
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