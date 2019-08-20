Рабочие обнаружили капсулу времени на месте памятника Ленину

В процессе выполнения работ по благоустройству на территории города Рыбинск Ярославской области водитель экскаватора случайно раскопал капсулу времени 1968 года. Находка была сделана на том месте, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину. Об этом 20 августа сообщили в администрации Рыбинска.

Известно, что водитель зацепил предмет ковшом. Капсулу достали из земли и выяснили, что она пролежала там 51 год.

По словам депутата муниципального Совета Рыбинска Петра Кельберга, заложение памятного предмета произошло в то время, когда строился парк.

— Несколько лет назад памятник Ленину демонтировали и перевезли на территорию музея Советской эпохи, но капсулу тогда не нашли. Нашли только табличку, указывающую на то, что в земле оставлено послание от комсомольцев, — цитируют Кельберга на сайте администрации.

Мэр города Денис Добряков отметил, что в Рыбинске раньше было заложено множество капсул времени, однако большинство из них утеряно.По словам градоначальника, находка займет достойное место в одном из местных музеев.

Добавим, что посланием в капсуле является «горячий комсомольский привет» от молодежи Рыбинска 1968 года.

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