Почему блокировка карты не спасет от мошенников

Удивительное рядом. Банки смогут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций.

Причем владелец карты предупрежден не будет. С такой инициативой выступает Ассоциация банков России (АБР). Формально — цель благая. Дескать, новый порядок позволит сохранить деньги от мошенников. А я думаю, что он позволит нажиться самим кредитным учреждениям.

Давно заметил: банки очень не любят расставаться с деньгами. Берегут наличку, как мать дитя. Вот, допустим, перевели вам на карточку некую сумму. Зарплату. Или долг вернули. Попробуйте в тот же день ее снять. Это не всегда возможно! Ибо даже в «родных» банкоматах кредитного учреждения вы имеете право снять за день не более определенной суммы.

А если банкомат чужой — еще меньше. Хотите снять крупную наличность — ходите к банкомату ежедневно. Или другой пример. Решили вы закрыть вклад. Нужно заранее лично прийти в банк и написать заявление(!), что, дескать, планируете снять столько-то сот тысяч. И банк абсолютно хамски берет себе на подвоз налички пять рабочих дней. Забавно, да? Деньги он примет за пять минут, если нет очереди, а отдаст назад только через пять дней. Где логика, если уже забыть о справедливости? А логика очень простая. Все эти дни банк ваши денежки «крутит». Он на них зарабатывает. А вы — нет.

Блокировать карты? А зачем? Фото: Пресс-служба ГУ МВД

То же самое будет и с блокировкой карты. Вы думаете, банки заинтересованы в том, чтобы вас не обворовали? Да бросьте. От того, что вас обчистят, они ничего не потеряют. Зато банки кровно заинтересованы в том, чтобы ваши денежки как можно дольше у них оставались. Ровно поэтому они и раздают карты направо и налево.

Им не нужно, чтобы вы расплачивались наличными. Пусть деньги лежат у них, банки мигом найдут им применение. Например, дадут потребительский кредит под 12–15 процентов годовых. Блокировка карт — один из способов удержать ваши средства, только и всего. Особенно если учесть, что под определение «сомнительные операции» можно подвести вообще все, что угодно.

Эта инициатива, возможно, еще один способ слежки за гражданами. Не имеют ли они «левых», т. е. не облагаемых налогами доходов? Я не исключаю, что банки начнут блокировать карты самозанятых, не купивших патент. Отделочников, строителей, частных электриков и прочих кустарей-одиночек. В любом случае, если новые правила введут, эффект будет обратным. Мы «вернемся в кэш» — в смысле все станем оплачивать наличными. Только и всего.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»