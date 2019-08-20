Макрон опубликовал пост в Facebook на русском языке
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии прогресса по многим политическим и экономическим вопросам с Россией по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал по-русски на своей странице в Facebook.
Глава французского государства заявил, что для развития двусторонних отношений прилагаются все необходимые усилия.
— Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией, — написал Макрон.
Напомним, встреча Путина и Макрона прошла в летней резиденции французского президента в форте Брегансон за закрытыми дверями. Переговоры длились более 3,5 часа.
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