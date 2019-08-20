Девочку из России засосало в трубу на дне бассейна на турецком курорте
Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в отеле на курорте в Бодруме (Турция). Об этом во вторник, 20 августа, сообщил дежурный дипломат генконсульства РФ в Анталье.
По словам представителя дипломатического ведомства, инцидент произошел 18 августа, в воскресенье. В результате ЧП 12-летнюю пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии. Она остается в больнице под присмотром врачей.
Также уточняется, что данный случай признан страховым. В связи с этим издержки на лечение ребенка возместит страховая компания в рамках предусмотренного договором лимита. Родителям девочки оказывают содействие принимающая туристическая фирма и сервисно-страховая служба.
По факту произошедшего в местные правоохранительные органы и губернаторство провинции Мугла направлены запросы для получения официального комментария.
— Продолжаем держать вопрос на контроле, — цитирует ТАСС дежурного дипломата.
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