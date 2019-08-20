Эксперт назвал условие получения Молдавией газа через «Турецкий поток»
Поставки российского природного газа в Молдавию через систему «Турецкого потока» возможны. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Министр экономики Молдавии Вадим Брынзан 20 августа заявил, что Кишинев ведет переговоры с «Газпромом» по вопросу получения российского газа при помощи системы «Турецкий поток».
Эксперт Алексей Гривач отметил, что технически такие поставки возможны, передает rueconomics.ru.
— Это возможно при использовании Трансбалканского газопровода в реверсном порядке. Только здесь есть существенная проблема: газ все равно должен проходить через территорию Украины, — пояснил эксперт.
Если власти РФ и Украины смогут урегулировать транзитный вопрос, то поставки газа в Молдавию будут стабильными.
Ранее «Газпром» завершил строительство первой нитки «Турецкого потока», что позволит обеспечить поставки газа в Турцию. Строительство второй нитки еще не началось, были проведены только подготовительные работы.
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