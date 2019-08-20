Стало слишком много тела

Известную американскую модель плюс-сайз Эшли Грэм после публикации неотретушированных фото в купальнике атаковали критики.

Возмущение вызвали растяжки на теле звезды. Такие же снимки показывали и американская модель и телеведущая Крисси Тейген, и сестра Ким Кардашьян-Уэст Кортни. Любимцы миллионов добровольно отказываются от ореола звезды и мифа об идеальной фигуре ради модного сегодня поветрия, которое называется бодипозитив.

Мода на красивое тело развивается по спирали, каждые 10–15 лет меняя вектор. То всем велено заковываться в корсет до обморока, то носить мужские костюмы, потом приходит мода на мини. Разумеется, тело тоже подстраивается под эти запросы, только сейчас громко говорить о недостатках уже не стыдно. Как, собственно, и изобличать их.

Знаменитости вроде Эшли Грэм находятся между двух огней: с одной стороны — критика любителей прекрасного за целлюлит, растяжки и волосы на теле; с другой — обвинения в предательстве идеалов, если звезда решила избавиться от несовершенств. Одновременно выполнить два запроса не представляется возможным, поэтому многие идут на поводу у подписчиков.

Эшли Грэм взорвала соцсети Фото: Аккаунт Эшли Грэм в Instagram (www.instagram.com/ashleygraham)

Свои несовершенства можно или честно, а не напоказ принять, или бороться с ними. Но как можно бороться за волосы на теле или за растяжки, я не понимаю. Хочешь — оставь, но делать из этого битву, навешивая попутно идеи феминизма, равенства и черта лысого в ступе, не имеет никакого смысла. Поймать тренд, конечно, хорошо, быть актуальной — прекрасно, но, кроме этого, из себя надо что-то представлять, а не сидеть в чужих соцсетях и писать ерунду.

Давайте по-честному. Почему мы все стремимся выглядеть лучше? Чтобы повысить свою привлекательность и социальную значимость. У звезд уровня Эшли Грэм или Крисси Тейген поклонников будет множество вне зависимости от их веса, а вот у тех, кто их унижает, — не факт, что хватит такого статуса и харизмы.

В большинстве людей можно найти красоту, если смотреть под разными углами. У кого-то выразительные глаза, у кого-то — острый ум и воля как стальной капкан, голос... И единственный человек, от которого вы имеете право требовать отсутствия недостатков в виде волос или растяжек, — вы сами. Но легче обсуждать других, чем пойти в спортзал, правда?

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