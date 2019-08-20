Более 600 тысяч человек посетили выставку Репина в Третьяковской галерее
Более 600 тысяч человек посетили масштабную ретроспективу художника Ильи Репина в Третьяковской галерее за пять месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе музея.
Выставка открылась в середине марте. На ней было представлено более 300 произведений, созданных с 1870 года до конца 20-х годов XX века. Гости экспозиции смогли увидеть многие известные картины художника, среди которых «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы» и другие.
Экспозиция завершила работу 18 августа, пишет РИА Новости.
СПРАВКА «ВМ»
Илья Репин родился в 1844 году. Свой творческий путь начал в 70-х годах XIX столетия. За все время работы художник создал большую галерею портретов современников. Являлся мастером бытовых сцен и исторического жанра. В последние годы Репин обратился к библейским сюжетам.
Был педагогом многих прославленных художников, среди которых Борис Кустодиев, Валентин Серов, Иван Куликов и Филипп Малявин.
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