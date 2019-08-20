Музей Победы предупредил о скором закрытии выставки Виктора Макеева
Музей Победы напоминает, что выставка «Вехи большого пути», на которой представлены работы народного художника России Виктора Макеева, закроется 4 сентября.
Экспозиция начала работу для посетителей музея 24 апреля. На церемонии открытия Виктор Макеев лично представил свыше 60 полотен, часть которых он подарил Музею Победы.
На выставке представлены как фронтовые рисунки, так и городские пейзажи, деревенские натюрморты, графика и акварели, созданные в период с начала 1940-х годов до настоящего времени.
Справка «ВМ»
Виктор Иванович Макеев родился 18 апреля 1924 года в деревне Ивлево Московской области. В 17 лет с отличием окончил детскую художественную школу, недолго работал токарем на военном заводе.
С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт. Получил ранение в конце 1943 года, после продолжительного лечения был комиссован по состоянию здоровья.
Творить Виктор Иванович начал в 1940-е годы. В 1956 году с отличием окончил Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова.
В 1981 году Виктору Ивановичу присвоено звание заслуженного деятеля РСФСР, в 1998 году — звание народного художника России. В 2014 году художник стал почетным членом Российской Академии художеств.
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