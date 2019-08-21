Киану Ривз сыграет в «Матрице-4»
Создатели известной кинофраншизы «Матрица» объявили о начале подготовки к съемкам четвертой части.
Сценаристом, режиссером и продюсером проекта выступит Лана Вачовски (при рождении Лоуренс Вачовски). Главные роли в «Матрице-4» сыграют Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.
По словам Вачовски, многие идеи относительно франшизы, не воплотившиеся на экране 20 лет назад, сейчас еще более актуальны.
— Я счастлива, что эти персонажи вернулись в мою жизнь и благодарен за новую возможность поработать с моими гениальными друзьями, — цитирует режиссера The Hollywood Reporter.
⚡⚡⚡Будет четвертая «Матрица»!— КиноПоиск (@kinopoiskru) August 20, 2019
Над ней уже работает Лана Вачовски. Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс снова сыграют Нео и Тринити. pic.twitter.com/96OKlG0ezO
Ранее сообщалось, что Лана и Лилли Вачовски планируют переснять фильм «Матрица», премьера которого состоялась в 1999 году.
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