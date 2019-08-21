Движение на центральной улице столицы ограничат для проведения фестиваля
Ограничение движения с 23:00 21 августа по 8:00 2 сентября необходимо для проведения XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который по праву считается крупнейшим международным культурным проектом России.
География стран — участниц фестиваля традиционно охватывает все части света. В этом году в Москву приедут: Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, оркестр Народно-освободительной армии КНР, оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, оркестр «Армони» Вооруженных сил Турции, военный оркестр Народной армии КНДР, музыкальная группа «Хан-нури» из Республики Корея, оркестр альпийских стрелков «Тридентина» из Италии, марширующие оркестры «Стремсгодсет» и «Твейт Юнион» из Норвегии и многие другие.
Десять вечеров подряд на главной площади страны будет разворачиваться красочное шоу. Выступят подразделения почетной охраны глав государств, лучшие российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.
Шоу будут включать театральные элементы, световые инсталляции и салют.
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