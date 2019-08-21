СМИ: Певец Базиль не вернул одолженные музыкальные инструменты на 550 тысяч рублей
Лидера поп-группы «Базиль» Василия Писаренко подозревают в краже музыкальных инструментов. Об этом агентству «Москва» сообщил в среду, 21 августа, источник в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по столице, инцидент произошел еще в 2017 году. Тогда на студии звукозаписи артисту передали для работы и записи композиций бас-гитару, сделанную на заказ из редких пород дерева в единственном экземпляре. Ее стоимость оценивается в полмиллиона рублей. Кроме того, Писаренко доверили электронную барабанную установку марки Roland SPD-SX стоимостью 50 тысяч рублей. Певец должен был вернуть инструменты представителям продюсерской компании «СорокаМьюзик» не позднее июля 2018 года. Однако на все требования вернуть реквизиты Базиль отвечает отказом.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Вечерняя Москва» обратилась к Василию Писаренко за комментарием в целях выяснения обстоятельств сложившейся ситуации.
В ответ на запрос Базиль заявил, что не понимает, о чем именно идет речь.
Отметим, что коллектив «Базиль» прославился благодаря созданию саундтреков к популярным российским сериалам «Физрук», «Коля», «Идеальное убийство», «Деньги», «Патикарусель».
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