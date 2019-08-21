Названы страны — лидеры по объему экспорта легковых машин из России
Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали страны, которые являются лидерами по объему экспорта легковых машин из России. Информацию обнародовали 21 августа.
Исходя из сведений аналитиков, российские «легковушки» более всего востребованы в Узбекистане. На территорию этой страны с января по июль вывезли 4,3 тысячи автомобилей. На втором месте — Чехия. Туда из России экспортировали ровно четыре тысячи машин.
Третьей в списке стала Латвия. От второго места страна отстает на тысячу перевезенных автомобилей российской сборки.
Также в первую десятку вошли Азербайджан, Словакия, Украина, Сербия, Венгрия, Болгария и Монголия.
На сайте агентства «Автостат» сообщается, что за прошедшие месяцы 2019 года из России в общей сложности вывезли 19,5 тысячи легковых автомобилей. Данный показатель на 37 процентов выше, чем в прошлом году за аналогичный период.
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