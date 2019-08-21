Московский медик подал заявление в полицию на избившего его пациента
Столичный врач обратился в правоохранительные органы, заявив о нападении пациента. Об этом заявили на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Ранее СМИ сообщали, что пациент избил врача-офтальмолога, так как был недоволен оказанными ему услугами.
— Уже во время лечения пациент вел себя агрессивно по отношению к врачам и персоналу, — говорится в сообщении ведомства.
Медицинская помощь подозреваемому была оказана в полном объеме. Мужчина был выписан после того, как его состояние улучшилось, ему рекомендовали дальнейшее наблюдение. Помимо офтальмологов, обследование проводили и другие специалисты.
Однако через месяц после выписки бывший пациент начал требовать денежную компенсацию от медика, не имея оснований. Затем, проследив за ним, совершил нападение, уточнили в Мосгорздраве.
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