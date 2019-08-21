«Отец Браун» «ушел» на седьмой сезон
Новый телевизионный сезон на канале «ТВ Центр» начинается с сюрприза для всех любителей английских детективов: в четверг, 22 августа, в 15:05, состоится премьера седьмого сезона сериала «Отец Браун».
За шесть лет существования на телевидении сериал «Отец Браун» стал одним из самых успешных проектов BBC One. Телезрители канала «ТВ Центр» тоже очень полюбили милого чудаковатого священника, мастерски раскрывающего преступления в родной английской деревушке. Изначально сериал основывался на рассказах Честертона о приключениях Брауна, но потом начали возникать новые детали, в затем действие картины из начала ХХ века перенесли в 1950-е. Марк Уильямс, сыгравший Брауна, стал всеобщим любимцем.
В новом сезоне всех нас ждет масса сюрпризов. Для поклонников сериала несомненно будет радостью узнать, что вновь появится персонаж, сыгранный Нэнси Кэрролл, — леди Фелиция Монтегю. История с ней есть в первой же серии нового сезона — «Большое ограбление поезда». А в 10-й серии сезона — «Достопочтенный вор» — леди Фелиция вернется в Кэмблфорд, чтобы разобраться с финансовыми проблемами. Новый сезон ответит на вопросы — зачем отец Браун обратился за помощью к преступнику Фламбо и причем тут загадочный русский Николай, расскажет о мистических событиях и загадочных убийствах на колокольне, а также заставит исчезнуть инспектора Мэллори и… самого отца Брауна!