Академик рассказал о деятельности погибшего главы Музея русской иконы
Друг мецената Михаила Абрамова, академик российской академии художеств, заведующий отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексей Лидов рассказал о деятельности погибшего в Греции главы Музея русской иконы.
По словам Лидова, Абрамов занимался тем, что возвращал в Россию уникальные произведения искусства, которые были украдены у страны и вывезены на Запад. Академик назвал деятельность мецената «беспрецедентной».
Лидов отметил значение для отечественной культуры созданного коллекционером Музея русской иконы.
— Он создал уникальный, очень важный и для Москвы, и для России новый музей. Теперь главный вопрос — это его судьба. Надо каким-то образом найти возможность этот музей сохранить. Он целиком, на 100 процентов финансировался из личных денег Абрамова. За последние 15 лет из ничего была собрана уникальная коллекция икон. Михаил считал музей своим главным детищем, — цитирует Лидова РИА Новости.
Академик назвал Абрамова настоящим меценатом. По словам друга погибшего, коллекционер был «из породы Третьяковых и Щукиных».
Напомним, что Абрамов погиб 20 августа в результате крушения вертолета на территории Греции.
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