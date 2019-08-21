Вертолет эвакуировал пострадавших после ДТП на Калужском шоссе
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавших после дорожно-транспортного происшествия на Калужском шоссе в ТиНАО, сообщила «Вечерней Москве» пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.
Согласно информации, 21 августа приблизительно в 12:00 произошло столкновение трех легковых автомобилей на Калужском шоссе. В результате аварии пострадали три человека.
Отмечается, что двух пострадавших доставили на вертолетную площадку Вороново и передали авиамедицинской бригаде. После этого их эвакуировали вертолетом в медицинское учреждение столицы. До больницы их сопровождала бригада врачей.
В данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Читайте также: Санитарный вертолет доставил в столичную больницу ребенка с бытовым ожогом