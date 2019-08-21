Месси против Роналду: ученые выяснили, кто из футболистов сильнее
Бельгийские ученые из Левенского католического университета провели сравнительное исследование двух лучших футболистов мира — аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Специалисты воспользовались статистикой игроков за 2013–2018 годы. Информацию предоставила голландская компания по сбору данных SciSports.
Ученые применили формулу VAEP, которая учитывает все действия футболистов на поле как в атаке, так и в обороне. В результате средний балл Лионеля Месси составил 1,21, а Криштиану Роналду набрал 0,61, передает издание Sporza.
Один из авторов исследования Том Декроос отметил, что до сезона 2015/16 годов футболисты имели практически одинаковые показатели, но затем аргентинец вырвался вперед.
Читайте также: Криштиану Роналду заявил, что цены на современных футболистов слишком завышены