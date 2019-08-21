Депутат Госдумы рассказал, как будет высчитываться «первосентябрьский капитал»

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал подробности расчета «первосентябрьского капитала». По задумке депутата, программа должна помочь семье собрать ребенка в школу.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:





Депутат подчеркнул, что деньги должны получать все семьи школьников, вне зависимости от региона и возраста учащегося:

— Всем нужно дать. Градация какая: 25 процентов от среднемесячной зарплаты по региону на подготовку ребенка в школу тратят родители, остальную сумму дает государство. Сегодня вместо празднования Дня знаний родители плачут, что им приходится брать кредиты, в том числе и в микрофинансовые организации обращаться, — заявил Чернышов.

Депутат раскритиковал данные, представленные Исследовательским центром портала Superjob, согласно которым в Москве ребенка можно собрать в школу менее чем на девять тысяч рублей:

— Вы собирали ребенка на 8700? Это 25–30 тысяч рублей! Если средняя зарплата в Москве 50 тысяч рублей, значит, 10–13 тысяч на сбор платят родители, а остальное платит государство. Эти данные Superjob — фальсификация!

Многодетная мама Евгения Подарина рассказала, что ей на сбор одной дочери в школу нужно не менее 20 тысяч рублей:

— Две младшие дочери пойдут в 10 и 6 класс. Чтобы были все пособия, учебники, девочка была наряжена, в нашей семье тратятся порядка 20 тысяч, в том числе и на сезонную одежду. А иначе у нас нельзя, все должно быть комплексно. Все школьные принадлежности покупаю после 5 сентября из-за спада цен, — сообщила Подарина.

На вопрос о том, в каком формате ей удобно было бы получать «первосентябрьский капитал», многодетная мама сказала, что лучше всего были бы выплаты на счет родителей.

— Многодетные семьи получают пособие на форму для детей, бесплатные учебники, но пособия стоят 7–8 тысяч по спецпредметам. Если бы Москва выплачивала пособие на счет родителя, это был бы оптимальный вариант. Департамент соцзащиты следит, как тратятся эти деньги, поэтому они будут расходоваться грамотно, — подытожила мама четырех девочек.

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