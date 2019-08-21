Новая «Матрица» — плохая идея

Интернет кипит: Киану Ривз будет сниматься в новой «Матрице». Критикуют актера справедливо.

Ривз в одном из интервью заявил, что согласится сняться в новых частях легендарной ленты только при условии работы с Вачовски. Он пояснил, что счел бы такое предложение настоящим «даром».

Вспомним. Нео, которого играет Киану Ривз, — избранный, призванный освободить человечество, некая божественная фигура в черном длинном пальто.

«Многие идеи, которые Лилли и я исследовали 20 лет назад о нашей реальности, сегодня еще более актуальны. Я очень рад, что эти персонажи возвращаются в мою жизнь, и благодарен за возможность снова поработать с моими замечательными друзьями», — сказала Лана Вачовски.

Но вот будет ли благодарен зритель? Есть хорошая русская пословица: дважды в одну реку не войти. Так ли уж силен Ривз как актер? Некоторым артистам нужна правильная роль — например, в «Дракуле» Брэма Стокера Ривз был как не в своей тарелке.

Прошлого не воротишь, Киану Фото: кадр из фильма «Матрица»

А ведь со времени выхода первой «Матрицы» мир сильно изменился. Так что участие Ривза в новом «старом» кино ставит успешность всего проекта под большой вопрос. Если сестры Вачовски снимут еще одну такую же «Матрицу», то могут повторить провал Клода Лелуша с его фильмом «Мужчина и женщина».

Вряд ли Ривз сможет показать что-то радикально новое. И потому весь проект, завязанный именно на нем, судя по информационному шуму, может закончиться полным крахом. Минут пять посмотреть на нового Нео, может, и будет интересно, больше — никак! Так что создателям надо будет пойти на риск, чтоб удивить зрителя. Что в рамках современного кино редко удается.

Так что не стоит тревожить прошлое.

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Самер Мустафа: Дайте молодежи «Матрицу»

Колонка обозревателя «ВМ» Самера Мустафы:

Казалось бы, надо порадоваться за успешное возвращение культовой серии и любимых для многих героев. Но сотни тысяч интернет-пользователей, как один, бросились писать о том, что хватит с них «Матрицы». Мол, закончилось кино, хватит (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»