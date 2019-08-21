Дайте молодежи «Матрицу»

Что люди обсуждают охотнее всего? Конечно, звезд шоу-бизнеса.

И их участие в тех или иных проектах. Актеры, в свою очередь, вынуждены на это реагировать. Уже не раз под давлением фанатов кумиры отказывались от ролей. Например, год назад Скарлетт Йоханссон из-за мнения интернет-сообщества ушла из проекта, в котором должна была сыграть мужчину-трансгендера. Критика в Сети — вещь серьезная, просто так отмахнуться не получится.

Досталось и Киану Ривзу.

Слухи о создании очередной части киносаги «Матрица» ходили еще с 2017 года. А на днях появились первые подробности. Главные роли в четвертой части исполнят… он, легендарный Киану Ривз, а также Кэрри-Энн Мосс (она сыграет Тринити). Режиссером выступит Лана (Ларри) Вачовски.

Казалось бы, надо порадоваться за успешное возвращение культовой серии и любимых для многих героев. Но сотни тысяч интернет-пользователей, как один, бросились писать о том, что хватит с них «Матрицы». Мол, закончилось кино, хватит.

Киану иногда возвращается Фото: кадр из фильма «Как женить холостяка»

Любопытно, что всего пару месяцев назад интернет-сообщество Киану Ривза, ставшего теперь главным объектом критики, превозносило. И не из-за его идеальной голливудской репутации, а всего лишь из-за участия в видеоигре Cyberpunk 2077. В ней представлен мир будущего с развитыми технологиями, а Киану «сыграл» рокера Джонни Сильверхенда. В общем, от любви до ненависти…

Кажется, что основной аудиторией, которая критикует Киану и новую «Матрицу», являются те, кто сохранил память о не совсем удачных продолжениях первой части фильма. А их главная проблема — так называемый синдром утенка, когда увидев что-то впервые, ты считаешь это лучшим. Хорошо, пожалуйста, не хотите — не смотрите.

Но дайте молодому поколению, которое, возможно, не видело оригинальные фильмы, посмотреть на классические картины с другой точки зрения. Ривз и Вачовски имеют право рассказать детям о «Матрице», которая так перепахала их родителей.

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