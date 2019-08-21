Пошумели, и хватит. Более 70 процентов территории столицы внутри МКАД — в зоне звукового дискомфорта

Столица «закупает услуги на ремонт и установку шумозащитных экранов, чтобы защитить комфорт проживающих в непосредственной близости от магистралей людей, а также из-за внимания к экологическим нормам», сообщил в июле заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Программа приведения экранов в нормативное состояние рассчитана на три года, — добавил Ефимов.

По данным Мосэкомониторинга, более 70 процентов территории города находится в зоне повышенного шума.

По словам директора Мосэкомониторинга Полины Захаровой, еще в 2012 году по заказу Москомархитектуры был составлен перечень жилых домов, находящихся в зоне шумового дискомфорта. Замеры проводились днем рядом с фасадами зданий. В перечень вошли 12 515 многоквартирных домов. Получается, что шум «зашкаливает» примерно возле каждого третьего столичного дома. Что шумит в Москве и реально ли этого избежать?

Главный источник шума в городе — автомобили.

— Самые акустически проблемные районы — Садовое кольцо, МКАД, Ленинский и Ленинградский проспекты, а также эстакады и мосты, где источники звука оказываются высоко поднятыми и шум далеко распространяется, — рассказывает архитектор Михаил Хазанов. — Достаточно шумно на набережных и в кварталах, рядом с которыми располагаются пустыри или водоемы, служащие отличными отражателями звуковых волн.

Также в Москве есть места, где возникает так называемый эффект трубы. Типичный пример — Кутузовский проспект.

— В детстве я жил в доме, который стоит прямо на Кутузовском, — рассказывает житель Москвы Алексей Загородний. — Место, конечно, очень престижное, но жить там очень неудобно. Даже ночью, когда движение минимальное, по проспекту едет автобус и идет дикий гул: его звук отражается от домов на разных сторонах дороги и начинает «гулять». Мы так измучились, что продали квартиру и переехали на Сокол. Там, конечно, рядом Ленинградка и железная дорога, но дом теперь во дворе, и его можно назвать оазисом тишины!

Жители районов Бутово, Теплый Стан, Ясенево, Коньково, Тропарево, Беляево, Аннино и Новой Москвы, а также юго-востока столицы страдают от другой проблемы — постоянного рева двигателей самолетов.

— Рядышком аж три аэропорта: Внуково, Астафьево и Мячково, — пояснил заслуженный летчик РФ Александр Акименков. — Воздушные пути самолетов пересекаются, и, чтобы избежать столкновений, диспетчеры корректируют маршруты и пускают борта над столичными окраинами. Рядом с аэропортом Мячково вообще находиться страшно: огромное количество маленьких спортивных самолетов взлетает практически одновременно.

Жители Зеленограда, в свою очередь, страдают от шума Шереметьева.

Сергей Ковалев, руководитель профсоюза авиа диспетчеров России, пояснил:

— Летать над Москвой можно только на высоте не менее восьми километров. Оттуда гул самолетов не слышен. А звук, который доносится до горожан, вызван тем, что борта взлетают или заходят на посадку недалеко от городской территории. Особенно много шума дает взлет, потому что двигатели работают на всю мощь. Этот звук может усиливать ветер, который идет от аэропорта в сторону города. И, поскольку, авиационное движение в районе Москвы в последние годы резко выросло, звуки самолетов горожане слышат все чаще. Тут уж ничего не поделаешь… Еще одна причина шума — электрички. Около 9 процентов территории столицы внутри МКАД — зона отвода железной дороги. Рельсы — повсюду. В часы пик электрички ходят через каждые пять минут, и спастись, по мнению экспертов, можно, устанавливая вдоль путей шумозащитные экраны. Еще один вариант — менять пути и подвижной состав, делая движение пригородных поездов менее шумным.

Каждый год в Москве строятся миллионы квадратных метров недвижимости. Любое строительство сопряжено с шумом. Шумит не только и не столько стройплощадка, сколько тяжелые грузовики, которые постоянно на нее заезжают.

— По закону, рабочие на стройках могут проводить шумные работы только с 7:00 до 23:00. Если это требование нарушается, можно жаловаться в столичный Департамент природопользования, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Антон Головачев.

Антон Валерьевич, кстати, рассказал и о другой частой причине шума.

— В квартирах первых этажей жилых домов часто организуют магазины, парикмахерские, частные детские клубы и другие «громкие» заведения, — рассказал эксперт. — Согласно закону, чтобы они появились, нужно согласие двух третей собственников помещений в этом доме. Исключение только одно — если у помещения уже есть отдельный вход. Если же согласия жильцов нет, то вопрос выносится на собрание собственников.

По словам эксперта, положительное решение принимается, если «за» проголосовало не менее двух третьих владельцев квартир. При этом результаты собрания должны быть подтверждены документально. Собственнику понадобится также одобренный проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, которому он обязан в точности следовать при выполнении ремонта.

— Если собрания не проводилось или рабочие явно отклонились от утвержденного плана перепланировки, то стоит обратиться в Мосжилинспекцию или прокуратуру, — пояснил Антон Головачев.

Нужно уменьшать плотность застройки

Есть несколько опробованных во всем мире способов спасения от шума.

Первый и главный — правильная застройка.

— Чем более она плотная, тем больше автомобилей приходится на квадратный километр площади города, — пояснил «ВМ» урбанист Григорий Мельник. — И наоборот. Если не застраивать пространство 30-этажными башнями, машин будет меньше, и шума от них тоже.

Второе строительное правило — паркинги.

Их должно быть как можно больше.

— Если у автовладельца есть место на паркинге, он не кружит вечером полчаса по дворам района в поисках свободного места. Плюс он не прогревает каждое утро машину под вашими окнами, урча двигателем. Иными словами, автомобили должны быть, по возможности, «спрятаны», — пояснил Мельник.

Третий момент: где строить дома. По словам эксперта, сейчас в Москве ситуация порой анекдотична.

— Подхожу к платформе Дмитровская, а там, как следует из плаката, строят дом бизнес-класса. Одни его окна выходят на Дмитровское шоссе, другие — на Бутырскую улицу, третьи — на железную дорогу. И все это — в радиусе 50 метров, — рассказывает Мельник. — В чем тут бизнес-класс и вообще какой-то класс, я не очень понимаю. Люди будут жить практически на дороге.

Хорошим способом спастись от шума эксперт считает высадку деревьев.

— Если пройтись по старым советским районам, можно увидеть целые зеленые зоны между тротуаром и первой линией домов. Деревья отлично гасят шум, плюс задерживают немалую часть пыли от дороги, — рассказывает Григорий Мельник. — Только высаживать нужно не саженцы, а крупномеры — готовые деревья из питомников.

Весьма эффективный способ шумозащиты — экраны.

— Их уже давно ставят вдоль дорог. Проблема в том, что не везде это возможно, — пояснил эксперт. — Взять, например, то же Садовое кольцо. Шум от него — примерно как от МКАД. Но где экран-то поставишь? И как он будет выглядеть? Зато вдоль железных дорог экраны ставить можно и нужно.

Мельник напомнил об МЦК, открытом осенью 2016 года. Немалая часть магистрали, чья длина 54 километра, ограждена шумозащитными экранами. Во всяком случае, там, где дорога — близко к жилым домам.

— Разумеется, нужно делать ставку и на развитие тихого общественного транспорта, — убежден эксперт. — Москва совершенно логично постепенно переходит на электробусы: они, в отличие от автобусов, практически не шумят. Правильное решение и запуск поездов «Иволга» по МЦД. Они, как и «Ласточки» на МЦК, дают мало шума. Другой вопрос, что нужно еще и ставить шумозащитные экраны вдоль Центральных диаметров.

Есть и индивидуальные способы защиты.

И это не только пластиковые окна.

— Да, они снижают уровень шума в квартире, но открывать-то их в любом случае нужно — чтобы жилье проветривать, — пояснил Мельник. — Поэтому лучший способ защиты все-таки расстояние. По возможности, покупайте или снимайте квартиру в доме второй, а лучше 3–4-й линии от дороги. Если же ваш дом в первой линии, то окна, выходящие на дорогу, разумеется, лучше поменять на пластиковые. А для проветривания квартиры открывать те, что выходят во двор. Впрочем, как пояснил эксперт, если дом высотный, а вы купите квартиру на этаже выше 20-го, то близость к дороге особого значения уже не имеет. Шум на такой высоте мало слышен.

При разных видах шума нужно жаловаться в разные инстанции

— Соседи делают ремонт, снося стены, — напишите в Мосжилинспекцию. Пусть проверят законность проведения работ: mgi@mos.ru.

— Если в квартире слышен шум от холодильного оборудования или же заметен стойкий запах готовящихся блюд, то стоит написать жалобу в Роспотребнадзор: petition.rospotrebnadzor.ru/petition. Он направит специалистов, которые замерят уровень шума в квартире и проверят исправность вытяжки.

— Закон не запрещает магазинам производить разгрузку по ночам, но с 23:00 до 7:00 шуметь при этом запрещено.

Пожаловаться на шум от погрузочно-разгрузочных работ можно в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) (495) 540-76-56

— Иногда по вечерам около магазинов собираются шумные компании, мешающие жителям громкими разговорами, музыкой и даже драками. В этом случае звоните в полицию по телефону 112.

Новые правила проведения ремонтных работ в жилых домах

Стучать, пилить и жужжать по воскресеньям и государственным праздникам теперь запрещено. По рабочим дням и субботам ремонт можно проводить с 9:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00. Исключение лишь для новостроек: в течение полутора лет после сдачи дома жители могут делать ремонт в светлое время суток без перерыва.

Кроме того, с 23:00 до 7:00 в квартирах нельзя слушать громкую музыку, петь или играть на музыкальных инструментах. Придется отказаться от передвижения мебели, танцев и активных игр с животными или детьми, чтобы не мешать соседям снизу.

Если ремонт у ваших соседей или шумные посиделки постоянно затягиваются допоздна, то стоит вызвать участкового или позвонить в полицию по телефону 112. Сотрудники проведут профилактическую беседу с нарушителями и, если потребуется, составят протокол.

Обратиться в полицию можно и в том случае, если источник шума находится в подъезде, во дворе или на расположенной вблизи строительной площадке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полина Захарова, директор мосэкомониторинга:

— Для контроля шума в Москве при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды в 2007 году была создана акустическая служба. Ее сотрудники, используя передвижную экологическую лабораторию, проводят измерение шума на всей территории города днем и ночью, в том числе на стройплощадках. Согласно постановлению правительства Москвы, стройка в ночное время в городе разрешается только в том случае, если акустическая обстановка не ухудшится: двигатели автотранспорта должны быть заглушены, запрещено общаться по громкой связи, забивать сваи и проводить другие шумные работы. За нарушение этих условий предусмотрена административная ответственность.Круглосуточный контроль обеспечивают четыре мобильные автоматические станции, которые базируются в той или иной точке города на период от нескольких дней до нескольких месяцев. Все зависит от особенностей источника шума и собственно территории. Замеры шума производит высокочувствительная и сверхточная аппаратура. Адреса размещения мобильных станций выбираются на основании наших исследований, обращений органов власти и жителей столицы. Сообщить о мешающем шуме горожане могут, позвонив по телефону Единой справочной службы Москвы (495) 777-77-77.

Александр Семений, кандидат медицинских наук, гендиректор медицинского центра:

— Прежде всего от шума страдает слуховой аппарат. Он пытается адаптироваться к звукам, и, как следствие, снижается слух. Второе следствие: постоянный шум способствует накоплению усталости. Проведите простой эксперимент: прогуляйтесь в течение часа вдоль шумной улицы, не сворачивая во дворы. Вы почувствуете себя изможденным. Главным образом — из-за шума. При этом, надо понимать, на громкие звуки активнее всего реагирует наш самый чувствительный орган — сердце. Можно ли как-то уберечься в городе от шума? Я думаю, что да. Прежде всего нужна разгрузка. На выходных имеет смысл выбираться в лесопарки или вообще за город, где тихо. Кстати, сама прогулка по лесу и восприятие его звуков — это отличная «разгрузка» организма. Звуки природы успокаивают. Еще один способ — жить летом на даче. Если, конечно, она в тихом месте — подальше от железных дорог и шоссе. Вообще, чем ближе к природе, тем для здоровья полезнее.

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