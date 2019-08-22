Археологи обнаружили в центре Москвы артефакты XVIII века
Недалеко от Гоголевского бульвара в центре столицы археологи во время проведения раскопок обнаружили артефакты XVIII века. Находкой специалистов стали 500 фрагментов печных изразцов. Данную информацию обнародовали 22 августа.
В числе артефактов представлены все элементы песчаного убранства, присущие указанной эпохе: лицевые и угловые изразцы, пояски, карнизы, колонки и перемычки.
На артефактах изображены эпизоды из ветхозаветных сюжетов и мифологические символы. Для образованных людей XVIII века картины были отсылкой к древним литературным источникам.
Фрагменты расписаны оксидом марганца по белой эмали. Для украшения изразцов была использована монохромная техника, с помощью которой изображениям придается редкий пурпурный оттенок.
О находке археологов рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
— Эти рисунки выполнены по сложной технологии, которая пришла в Россию во времена Петра I. После первого обжига плитку покрывали белой эмалью, а затем роспись наносили на сырую, а не на высохшую, как раньше, поверхность. Позже краски закреплялись. Благодаря такой технике покрытие получалось прочным, а изображения — очень четкими. Правда, она требовала большого мастерства от художника, — приводит слова Емельянова официальный сайт мэра Москвы.
Глава департамента отмечает, что изразцы стоили очень дорого, поэтому их владельцами могли стать только крайне состоятельные люди.
Кстати, репродукцию бюста Екатерины Великой представят в «Царицыне».
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