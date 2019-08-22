Россиянина заподозрили в заказном убийстве армянского криминального авторитета
В Армении россиянина подозревают в убийстве криминального авторитета Андраника Арутюняна, более известного как Андик Массивский. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе полиции республики.
Ранее сообщалось о том, что Аратюняна застрелили 2 июля во дворе района Нор-Норк на окраине Еревана. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение и ношение оружия». Начальник полиции Армении Валерий Осипян выразил уверенность, что убийство криминального авторитета было заказным.
К настоящему моменту сотрудники правопорядка завершили расследование дела и раскрыли преступление. Выяснилось, что убийцей Аратюняна стал 32-летний гражданин России, сообщником которого выступил 50-летний житель Еревана. Последнего удалось задержать. На данный момент правоохранители разыскивают россиянина, пишет РИА Новости.
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