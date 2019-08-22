Хоккеист Барбашев рассказал, как пил самогон из Кубка Стэнли
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев рассказал о своих ощущениях от проведенного дня с Кубком Стэнли.
Ранее сообщалось о том, что спортсмен привез трофей в Москву после победы над «Бостоном».
На кадрах видео с чемпионской вечеринки видно, как он наливает в кубок шампанское, а уже после — самогон. Сам процесс приема спиртного камеры не запечатлели.
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«Барбашевка», самогон собственного приготовления. Скоро будет лицензирован и поступит в продажу. Напиток очень лёгкий, можно пить без закуски. И там есть женьшень. @barbs2222 просто лучший. А его папа Дима - the best! #lysenkovtv #барбашовка
Публикация от Хоккей, НХЛ, КХЛ, Lysenkov TV (@lysenkovtv)
Позднее Барабашев прокомментировал эту часть торжественного мероприятия.
— Самогон был со стороны папы, а следующим утром все писали, что довольны и рады. Благодарят. У меня голова не болела, — цитирует хоккеиста «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что стал первым, кто выпил самогон из Кубка Стэнли.
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