Центры госуслуг «Мои документы» вышли на мировой уровень

22 августа московским центрам «Мои документы» исполняется восемь лет. За время своей работы столичные МФЦ стали мировыми лидерами в сфере предоставления госуслуг.

Сегодня в центрах «Мои документы» москвичи могут получить более 260 видов услуг и документов.

Офисы центров госуслуг открыты в каждом районе города. Во всех центрах действует единый стандарт комфорта. «Мои документы» работают в удобном графике — без перерывов и выходных. Среднее время ожидания приема — три минуты, это рекорд среди мировых столиц.

— «Мои документы» объединяют самые разные сферы жизни горожан, — рассказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Анастасия Загородникова.

За короткое время количество услуг в центрах увеличилось почти на 100, более 70 из них — услуги социальной сферы. В центры госуслуг теперь можно обратиться и за помощью в трудоустройстве — сотрудники территориальных отделов Центра занятости населения переехали в комфортные офисы, чтобы посетителям было удобнее получить как можно больше услуг в одном учреждении, не тратя лишнего времени.

В преддверии Дня Победы «Мои документы» запустили акцию «Москва — с заботой об истории» и проект «Москва — с заботой о ветеранах». Ветераны теперь по желанию получают все необходимые услуги на дому. Центры госуслуг заботятся и о здоровье горожан. Пример этому — акции по борьбе с табакокурением и гипертонией, прошедшие в центрах минувшей весной. Сотрудники «Моих документов» участвуют также в проекте «Здоровая Москва», консультируя посетителей павильонов о госуслугах и популярных городских проектах. Кроме того, в центрах и флагманских офисах проходят лекции и мастер-классы для посетителей. В результате «Мои документы» стали настоящими районными центрами притяжения.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Важным этапом в развитии центров стало открытие Дворца госуслуг на ВДНХ. Здесь москвичи могут воспользоваться такой услугой, как регистрация прав собственности на объекты недвижимости, вне зависимости от того, в каком месте на территории России они расположены.

Жители столицы дают самую высокую оценку деятельности центров «Мои документы». Так, в этом году более 97 процентов посетителей оценили работу сотрудников центров на «отлично». Своим мнением поделились более четырех миллионов человек.

— Теперь не каждый из горожан сможет вспомнить, что всего несколько лет назад в 2011 году в столице существовало 1200 приемных различных органов власти, которые к тому же работали по собственным графикам. Однако формула успешной работы содержит важный секрет — сотрудники центров «Мои документы» знают, что на любой вопрос важно смотреть с позиции посетителя. Благодаря этому клиентоориентированность у сотрудников переросла в «Искренний сервис», ставший мировоззрением, — отметила Загородникова.

В честь восьмилетия центров «Мои документы» в течение восьми дней в офисах проходят праздничные мероприятия, викторины и семинары для посетителей.

КСТАТИ

Во всех центрах госуслуг «Мои документы» можно оформить документы одним пакетом в рамках трех жизненных ситуаций: «Я — автомобилист», «Я оплачиваю налоги» и «Я потерял документы». Для этого достаточно подать заявление. Такая услуга доступна в филиалах Центрального округа и во флагманских офисах. В зонах дополнительного сервиса можно получить услуги нотариуса, юридические консультации.

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